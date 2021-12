Silvester global – 12-Jähriger Junge stirbt in den Niederlanden nach Böller-Explosion

Zu Silvester hat es in Grossbritannien einen Wärme-Rekord gegeben. Im englischen Coningsby in der Grafschaft Lincolnshire sei eine Temperatur von 15,3 Grad gemessen worden, teilte die Wetterbehörde am Freitag über Twitter mit. «Das heisst, dass es das wärmste Silvester ist, das jemals in Grossbritannien registriert wurde.» Der vorherige Rekord ging an Colwyn Bay in Wales, wo am Silvestertag 2011 eine Temperatur von 14,8 Grad gemessen worden war. (AFP)