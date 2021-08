12-Jähriger verdient mit Wal-Bildern 365’000 Franken

Während seine Gspänli die schulfreien Wochen über den Sommer genossen, war der zwölfjährige Benyamin Ahmed aus London hart an der Arbeit. So hat er ein digitales Pixel-Kunstwerk erstellt, das er «Weird Whales» (seltsame Wale) genannt hat. Dieses hat er schliesslich in Form von NFTs zum Verkauf angeboten – und hatte tatsächlich Erfolg. Dem Jungen ist es gelungen, die Tokens für das Kunstwerk für das Äquivalent von 365’000 Franken in Kryptowährungen zu verkaufen.