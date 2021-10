Gelsenkirchen (D) : 12-Jähriger zielt mit Spielzeuggewehr auf Zug – Polizei schreitet ein

Gleich zwei ähnlich geartete Zwischenfälle haben sich diese Woche am Hauptbahnhof Gelsenkirchen ereignet: Zuerst schossen Teenager mit Softairwaffen auf Reisende, dann zielte ein weiterer Junge wenige Tage später mit einem Spielzeuggewehr auf einen Güterzug.

Beide Vorfälle ereigneten sich am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen.

Beamte der Bundespolizei haben einem zwölfjährigen Jungen auf dem Hauptbahnhof in Gelsenkirchen dessen Spielzeuggewehr weggenommen. Ausserdem leiteten sie ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein. Der Junge aus Castrop-Rauxel hatte am Samstagnachmittag auf einem Bahnsteig mit seinem Plastik-Sturmgewehr gespielt und auf einen vorbeifahrenden Güterzug gezielt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ähnlicher Vorfall mit Softairwaffe

Nur wenige Tage zuvor kam es am Hauptbahnhof Gelsenkirchen zu einem ähnlichen Vorfall – dieses Mal allerdings mit einer Softairwaffe, mit der ein 13-Jähriger Reisende beschoss . Wie die Bundespolizei in Sankt Augustin am Mittwoch mitteilte, schlug ein Bahnmitarbeiter am Dienstagnachmittag Alarm, weil Kinder am Bahnhofseingang mit täuschend echt aussehenden Waffen auf Passanten zielen und schiessen würden. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort den 13-jährigen an.