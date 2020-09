Betreuerin positiv getestet : 12 Kinder von Berner Kita müssen in die Quarantäne

Eine Betreuerin der Kita des Berner Inselspitals wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Sieben Mitarbeiterinnen und 12 Kinder sind nun unter Quarantäne gestellt worden.

Die anderen Buben und Mädchen dürfen die Kita weiterhin besuchen. «Nur eine Gruppe von Kindern hatte engen Kontakt, alle anderen müssen dementsprechend nicht in Quarantäne und eine Schliessung ist nicht notwendig», erklärt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion.

Corona-Fall in der Kindertagesstätte der Inselgruppe: Nachdem eine Betreuerin positiv getestet wurde, müssen die betroffene Kindergruppe sowie sechs weitere Mitarbeiterinnen für zehn Tage in Quarantäne. Dies geht aus einem Schreiben an das Kita-Personal hervor, das 20 Minuten vorliegt.