Kashmir (Indien) : 12 Menschen sterben bei Massenpanik an hinduistischem Schrein

Bei einer Massenpanik in einem hinduistischen Tempel in dem von Indien kontrollierten Teil Kashmirs sind mehrere Menschen gestorben. Wie ein hochrangiger Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur AFP am Samstagmorgen sagte, kamen «mindestens zwölf Menschen ums Leben und 13 wurden verletzt». Die Zahl der Toten könnte aber noch steigen. Demnach waren sehr viele Gläubige auf dem Weg zu dem Tempel. Die Ursache der Massenpanik war zunächst unklar.