Nati-Star Xherdan Shaqiri wechselt von Liverpool nach Lyon

Darum gehts Der Wechsel von Xherdan Shaqiri dürfte demnächste fix.

Die beiden Clubs Liverpool und Lyon haben sich offenbar endlich geeinigt.

Bei Lyon trifft der 29-Jährige auf einige interessante Spieler.

Der der Wechsel von Xherdan Shaqiri zu Olympique Lyon ist offenbar so gut wie durch. Nachdem Spieler und Club sich schon länger einigen gewesen waren, seien nun auch die beiden Clubs übereingekommen. Zweitweise waren Liverpool und Lyon in der Sache Ablöse noch weit auseinander gelegen. Die Franzosen sollen für Shaqiri um die 12 Millionen Euro auf die Insel überweisen. In Lyon wird der Nati-Star einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben.

Es scheint also alles geklärt. Der 29-Jährige spielt neu in der Ligue 1, in der gleichen Liga wie Superstar Lionel Messi. Gerüchte besagen, dass Shaqiri in Frankreich monatlich 350’000 Euro verdienen könnte. Ein Lohn, mit dem er zum bestbezahlten Spieler des Clubs avanciert. Der Transfer von Shaqiri macht durchaus Sinn. Für beide Seiten. Lyon braucht nach dem Abgang von Memphis Depay eine neue Waffe für die Offensive. Und Shaqiri braucht einen Club, bei dem er wieder regelmässig zum Einsatz kommt.

Bosz heisst sein neuer Trainer

So ist die Ligue 1 für den Nati-Star zwar nach der Bundesliga (Bayern München), der Serie A (Inter Mailand) und der Premier League (Stoke City, Liverpool) die vierte grosse Liga, in der er anheuert. Viel gespielt hat er jedoch nicht immer. Shaqiri absolvierte in neun Auslandsjahren gerade mal 256 Einsätze, 161 davon in der Startformation. Liverpool holte ihn vor drei Jahren für 14,7 Millionen Euro von Stoke. In der vorletzten Saison stand er 181 Minuten auf dem Platz, in der letzten waren es 551 Premier-League-Minuten. Klar – oft fiel er auch verletzt aus. Aber nicht immer.

Bei Lyon trifft der Schweizer nun auf einige interessante Spieler. Der portugiesische Nationalgoalie Anthony Lopes, der belgische Nationalverteidiger Jason Denayer, der Regisseur Bruno Guimaraes, mit Brasilien eben Olympiasieger geworden ist oder das Mittelfeldjuwel Housem Aouar, das letztes Jahr im französischen Nationalteam debütierte. Und mit Coach Peter Bosz wird ihn ein Mann trainieren, der auch Trainer von Leverkusen und Dortmund war.