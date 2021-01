«Fragwürdiges Verhalten» : 12 Mitglieder der Nationalgarde von der Amtseinführung ausgeschlossen

Das FBI überprüfte alle 25’000 Soldaten der Nationalgarde, die zum Schutz der Vereidigungszeremonie von Joe Biden nach Washington kommen. 12 von ihnen haben den Test nicht bestanden.

Starbucks schliesst Filialen in New York aus Angst vor gewaltsamen Protesten.

Am Sonntag kam es in Lansing (Michigan) bereits zu ersten bewaffneten Protesten.

Die US-Nationalgarde hat einem Bericht der « Washington Post » zufolge 12 Soldaten von der Bewachung der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch ausgeschlossen. Der Sender CNN nannte am Dienstag «fragwürdiges Verhalten» als Grund für den Schritt. Nach der Erstürmung des Capitols durch wütende Trump-Anhänger Anfang Januar wird das Sicherheitspersonal für die Amtseinführung auf mögliche Verbindungen zu extremistischen Gruppen hin geprüft.

Zusätzliche Überprüfungen von 25’000 Nationalgardisten

Tausende bewaffnete Nationalgardisten sind derzeit auf den Strassen der US-Hauptstadt im Einsatz. Das FBI hatte angekündigt, die Soldaten zusätzlichen Überprüfungen zu unterziehen. Unter den Demonstranten, die am 6. Januar in den Sitz des US-Parlaments eingedrungen waren, befanden sich auch Angehörige von Polizei und Streitkräften in zivil.