Lohn-Oase Bund: 12 Prozent mehr als in der Wirtschaft? So viel Geld gibts wirklich beim Bund

Leiter/in Personal Departement Maximallohn: 15’207.70 Franken pro Monat oder 197’700 Franken im Jahr. Ausbildung/Fachwissen: Hochschulabschluss (Master) und vier bis sieben Jahre funktionsrelevante Erfahrung. Funktionsbild (Auswahl): Leitet den Bereich in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht. Ist die zentrale Koordinations- und Fachstelle für Personal- und Personalführungsfragen des Departements.

20 Minuten zeigt dir, was es wirklich für Löhne gibt.

Beim Bund gibts laut einer Studie höhere Löhne als in der Privatwirtschaft.

Der Vergleich zwischen Funktionen beim Bund und den Jobs in der Privatwirtschaft ist allerdings schwierig, wie Kommunikationsleiter Anand Jagtap vom Eidgenössischen Personalamt zu 20 Minuten sagt. «Man muss vergleichbare Funktionen in vergleichbaren Unternehmen miteinander vergleichen. Zudem ist beim Bund der Einstieg oft tiefer bezahlt, dafür steigt der Lohn mit guter Leistung mit den Jahren stärker», so Jagtap.