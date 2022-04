Sieg bleibt bestehen : 12 Bayern-Spieler auf dem Feld – Sportgericht schmettert Freiburg-Protest ab

Beim Spiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg standen am letzten Samstag auf Seiten der Bayern zeitweise zwölf Spieler auf dem Feld. Die Freiburger legten Protest ein, nun hat das Sportgericht entschieden und gibt eine Erklärung ab.

1 / 3 Beim 4:1-Sieg der Bayern gegen Freiburg hatten die Bayern zeitweise einen Mann zu viel auf dem Spielfeld. REUTERS Die Wut war daraufhin gross und die Frage stand im Raum: Wird den Bayern der Sieg aberkannt? REUTERS Hier ist der Beweis: Bayern hatte zwölf Spieler auf dem Feld – Goalie Manuel Neuer steht zwischen den Pfosten. Twitter

Darum gehts Am letzten Samstag gewann Bayern mit 4:1 gegen Freiburg.

Kurze Zeit standen bei den Münchnern jedoch zwölf Spieler auf dem Feld.

Die Freiburger legten Protest ein. Nun ist das Urteil bekannt.

Der 4:1-Sieg des FC Bayern München in der Bundesliga-Partie beim SC Freiburg bleibt trotz des Wechselfehlers des Tabellenführers bestehen. Das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes wies den Einspruch der Freiburger gegen die Spielwertung am Freitag zurück.

Doch von Anfang an. Der Wechsel-Patzer geschah am letzten Samstag. Nach einem Doppelwechsel in der 86. Minute spielten die Münchner mit zwölf Mann weiter. Bis der Fehler auffiel, dauerte es gemäss Sky 17 Sekunden. Freiburg-Spieler Nico Schlotterbeck war es aufgefallen und informierte Schiedsrichter Christian Dingert. Freiburg-Coach Christian Streich war in der Folge ausser sich. Er rief in Richtung des Schiris: «Pfeif ab, was für eine Scheisse hier!» Nach minutenlangen Diskussionen ging es mit einem Schiri-Ball weiter. Die Folge: acht Minuten Nachspielzeit. Die Partie endete mit 4:1 für die Bayern.

So beurteilt das Sportgericht das Urteil

In der Folge waren die Diskussionen riesig. Die grosse Frage war: Wer trug die Schuld an diesem Desaster? Der Schiri gab Bayerns Teammanagerin die Schuld. DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich war anderer Meinung. Nach dem Wechselfehler des FC Bayern in Freiburg nahm er die Referees in die Pflicht. Und Freiburg? Der Club schwieg zunächst und legte dann, am Montag, Protest ein. Dies, weil der Club formal in der aktiven Rolle sei, die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen.

Nach Ansicht des Sportgerichts war den Münchnern «der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers» nicht anzulasten. Damit liege kein Grund für eine Aberkennung des Sieges vor. Vielmehr sei ein gravierendes Fehlverhalten von Schiedsrichter Christian Dingert und seinem Team Ursache des Wechselfehlers. Die Beteiligung der Bayern an dem Wechsel-Chaos reiche «auch unter Gesichtspunkten der Verhältnismässigkeit nicht aus, um die gravierende Rechtsfolge einer Spielumwertung zu rechtfertigen», sagte Stephan Oberholz, der Vorsitzende des Sportgerichts.

Bayern weiter mit riesigem Vorsprung

Das Schiedsrichter-Team sei seinen Pflichten «in mehrfacher Hinsicht schuldhaft nicht nachgekommen», fügte Oberholz hinzu. Der vorliegende Fall sei auch nicht vergleichbar mit dem Wechselfehler des VfL Wolfsburg, der im DFB-Pokal bei Preussen Münster unerlaubt einen sechsten Auswechselspieler in die Partie gebracht hatte. Dem VfL war danach der Sieg aberkannt worden.

In der Tabelle liegen die Bayern somit nun weiter neun Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund an der Spitze. Freiburg belegt den zur Teilnahme an der Europa League berechtigenden Rang fünf – mit drei Punkten Rückstand auf RB Leipzig auf Champions-League-Platz vier und mit einem Zähler Vorsprung auf die sechstplatzierte TSG 1899 Hoffenheim. Die Breisgauer können gegen das Urteil binnen eines Werktags Einspruch einlegen.