Gerüchte aus England : 12 statt 11 Feldspieler – haben sich die Chelsea-Besitzer komplett blamiert?

Thomas Tuchel wurde am Mittwoch überraschend bei den Londonern entlassen, nachdem sein Team 0:1 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League verloren hatte.

Nach einer überraschenden 0:1-Niederlage für den FC Chelsea gegen Dinamo Zagreb in der Champions League kam es am Mittwoch noch zu einer viel dickeren Überraschung: Erfolgstrainer Thomas Tuchel wurde entlassen. Der Grund für die Trennung soll nach übereinstimmenden Medienberichten allerdings Tuchels angespanntes Verhältnis zur neuen Clubführung um US-Milliardär Todd Boehly an der Spitze und zu einigen Spielern gewesen sein.