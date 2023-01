12 Tipps für nachhaltigen Wintersport

Trauriges Bild für Wintersportfans: In tieferen Lagen ist Skifahren nur mithilfe künstlicher Beschneiung möglich – was immensen Wasser- und Energieverbrauch zur Folge hat.

Am meisten CO2 entsteht bei der An- und Abreise.

Sind die grünen Bergwiesen in den Schweizer Alpen in den ersten Januarwochen eine Folge der Klimaerwärmung? Die Wahrscheinlichkeit ist gross, selbst wenn temporäre Launen der Natur ebenfalls eine Rolle spielen. Fakt ist: Nie zuvor waren Anfang Januar solche Temperaturen gemessen worden. Nie zuvor blieben die Hänge mitten im Winter so hoch hinauf grün.