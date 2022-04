USA : 12 Verletzte nach Schüssen in Einkaufszentrum – Polizei verhaftet drei Personen

Im US-Bundesstaat South Carolina wurden bei einer Schiesserei zehn Personen getroffen, zwei weitere wurden bei der darauffolgenden panischen Flucht der Gäste verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine gezielte Aktion gehandelt hat.

In diesem Einkaufszentrum in Columbia kam es am Samstag zu einer Schiesserei.

In der Stadt Columbia kam es am Samstag in einem Einkaufszentrum zu einer Schiesserei.

Schüsse in einem US-Einkaufszentrum haben am Samstag zehn Menschen getroffen, zwei weitere wurden in panischer Flucht verletzt. Der Polizeichef von Columbia im US-Staat South Carolina, Skip Holbrook, teilte weiter mit, drei Personen seien festgenommen worden. Bei den Verhafteten handle es sich nicht unbedingt um Verdächtige, wie «Live5News» berichtet. Laut der Polizei habe mindestens eine Person eine Waffe im Einkaufszentrum abgefeuert, insgesamt seien am Samstag drei Personen mit einer Schusswaffe gesehen worden.