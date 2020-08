Vorfall in Bayern 120 Personen in Quarantäne – Partygänger erhält Test-Ergebnis zu spät

Nach einem bestätigten Corona-Fall in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf müssen nun 120 Kontaktpersonen

in Quarantäne. Ein Partygänger wurde positiv auf das Coronavirus getestet, ging allerdings feiern, da er die Ergebnisse zu spät erhielt.

Ein Mann, der vor Kurzem in Italien Ferien gemacht hatte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nun müssen 120 Personen in Quarantäne, da der Mann nach seiner Rückkehr an einer Feier teilnahm. Wie die «Mittelbayerische Zeitung» schreibt, reiste der Mann am Donnerstag nach Deutschland ein und feierte vier Tage später in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf.