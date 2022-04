Betrugsversuch mit Wohnungsinserat – «120 Quadratmeter für 1440 Franken – das machte mich skeptisch»

«Ich habe dann per E-Mail Kontakt mit der Person aufgenommen. Ich habe gefragt, ob wir einmal facetimen können, um uns besser kennen zu lernen.» Davon habe der vermeintliche Vermieter aber nichts wissen wollen. Daraufhin stiess der Thuner auf Immoscout24 ein weiteres Mal auf die Wohnung – diesmal war jedoch ein anderer Vermieter angegeben.

Vorauszahlung und persönliche Informationen

So meldete sich der Mann in der Folge bei der Polizei, die ihm laut seinen Aussagen bestätigt habe, dass es sich bei dem Inserat um Betrug handle, so sei die ausgeschriebene Wohnung bereits belegt. «Das Phänomen, die falsche Immobilienanzeige, ist uns bekannt. Es kommt auch immer mal wieder vor», sagt Isabelle Wüthrich, Sprecherin bei der Berner Kantonspolizei. Generell rate man Wohnungssuchenden, kein Geld für ein Wohnobjekt im Voraus zu zahlen, das man nicht vorgängig besichtigt hat.