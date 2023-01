Zürich: Laut Tamedia-Umfrage befürworten 70 Prozent den Bau von Windrädern

Kritische Stimmen argumentieren, dass der Bau von Windturbinen einen grossen Einschnitt in die Landschaft bedeuten würde.

Die Windpotenzialkarte des Kantons Zürich zeigt insgesamt 46 Standorte, an denen Windräder gebaut werden sollen.

Bis 2050 sollen im Kanton Zürich an 46 Standorten Windturbinen mit einer Höhe von bis zu 235 Metern aufgestellt werden.

Mit dem Bau von 120 Windrädern sollen künftig sieben Prozent des kantonalen Energiebedarfs gedeckt werden. Der Baustart ist 2030 vorgesehen und soll bis 2050 dauern. In einer im Oktober veröffentlichten Windpotenzialkarte zeigte der Kanton 46 Orte auf, an denen die bis zu 235 Meter hohen Windturbinen aufgestellt werden sollen.

Das Vorhaben stiess dabei nicht nur bei der Vereinigung Freie Landschaft Zürich, welche von einem «Grossangriff auf die Bevölkerung, Natur und Landschaft» sprach, auf Kritik. Nicht erfreut zeigten sich auch einige der betroffenen Gemeinden. So meinte Urs Schäfer, Gemeindepräsident von Schlatt, dazu: «Es kann nicht sein, dass so massive Einschnitte in die Landschaft zugelassen werden.» Und auch bei der Leserschaft von 20 Minuten sorgte das Thema für eine kontroverse Diskussion.