Evakuierungen wegen Waldbränden - 1200 Menschen fliehen vor Feuersbrunst auf Ferieninsel Sardinien

Wegen Waldbränden mussten in Sardinien Menschen in Sicherheit gebracht werden. Rund 1200 Personen hätten am Sonntag ihre Häuser in der Provinz Oristano im Westen der Insel verlassen müssen, berichtete der Sender Rai News. Auch verängstigte Touristen und Touristinnen würden aus dem Küstenort Porto Alabe flüchten. «Es ist eine beispiellose Katastrophe», sagte der Gouverneur der Insel, Christian Solinas. Rund 20’000 Hektar seien schon in Flammen aufgegangen.