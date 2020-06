«Schalke ist kein Schlachthof»

1200 Schalke-Fans protestieren gegen den eigenen Club-Präsidenten

Fans des Bundesligisten protestieren gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies, der mit massenhaft Corona-Infektionen in seinem Schlachtbetrieb für Schlagzeilen sorgte.

Rund 1000 Anhänger des FC Schalke 04 haben am Samstag rund um die Veltins-Arena gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies und den Vereinsvorstand demonstriert. Zeitgleich zum letzten Bundesliga-Saisonspiel des Teams von Trainer David Wagner beim SC Freiburg am Nachmittag bildeten die Fans unter Einhaltung der Hygienevorschriften eine Menschenkette am Vereinsgelände Berger Feld.