Für Eintrag ins Guinness-Buch : 12’000 Musiker in Venezuela versuchen Weltrekord als grösstes Orchester

Rund 12’000 vorwiegend junge Musikerinnen und Musiker haben in Venezuela versucht, einen neuen Weltrekord als grösstes Klassik-Orchester aufzustellen. Vor einer strengen Jury von 260 Prüferinnen und Prüfern spielten sie am Samstag gemeinsam im Hof der venezolanischen Militärakademie Tschaikowskys «Slawischen Marsch». Nachdem sie das zwölfminütige Stück erfolgreich zu Ende gebracht hatten, rissen viele erleichtert ihre Instrumente in die Höhe.