Zürich: 12’000 Personen liefen beim Zürich Marathon um die Wette

Mark Kiptoo aus Kenia stellte in seiner Altersklasse sogar einen neuen Rekord auf.

Helen Bekele aus Äthiopien siegte in der Kategorie Marathon Frauen.

Der Schweizer Abdi-Salam Ali gewann in der Kategorie zehn Kilometer Männer.

Bei der Marathon-Strecke erzielte der Sieger bei den Männern einen neuen Weltrekord in seiner Altersklasse.

Am Sonntag fand der 20. Zürich Marathon statt.

Am Sonntag ging er bei angenehmem Frühlingswetter in die 20. Runde: der Zürich Marathon. Rund 12’000 Hobby- und Profisportlerinnen und -sportler aus der ganzen Welt nahmen am Lauf durch die Zürcher Innenstadt teil. Durchgebissen bis zum Schluss und somit glücklich das Ziel erreicht haben laut Medienmitteilung 11’256 Teilnehmende – ein neuer Teilnehmerrekord.