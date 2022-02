Hacker enthüllen : 123 Schweizer haben für die Trucker-Proteste in Kanada gespendet

In Kanada haben LKW-Fahrer wochenlang gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Dafür gingen Spendengelder in Millionenhöhe ein. Nur knapp ein Drittel der Spenden ist aus Kanada selbst gekommen.

Für die Proteste kamen über acht Millionen Dollar an Spendengeldern zusammen.

Seit Wochen sorgen die Trucker-Proteste in Kanada für Chaos.

An den Spenden beteiligten sich auch 123 Menschen aus der Schweiz.

In Kanada protestieren LKW-Fahrer seit Wochen gegen die Corona-Massnahmen.

Ein Hacker hat die Namen und Standorte von mehr als 90’000 Personen veröffentlicht, die Geld für den kanadischen Trucker-Protest gespendet haben. Er habe laut «The Guardian» damit zeigen wollen, wie Geld aus dem Ausland «den Extremismus im Land» finanziert habe. Der Mann soll mit dem Hacker-Kollektiv Anonymous verbunden sein. Angesichts der Trucker-Proteste hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau den nationalen Notstand verhängt. Ausserdem ist der Polizeichef der kanadischen Hauptstadt Ottawa, Peter Sloly, zurückgetreten. «Seit Beginn der Demonstrationen habe ich alles, was möglich war, getan, um die Sicherheit dieser Stadt zu gewährleisten, und diese noch nie da gewesene und unvorhersagbare Krise zu beenden», hiess es am Dienstag.

8,4 Millionen Dollar Spendeeinnahmen

Amarnath Amarasingam, Professor an der kanadischen Queens University und Experte für Extremismus und soziale Bewegungen, teilte auf Twitter mit, dass von den 92’844 Spenden auf GiveSendGo 51’666 (56 Prozent) aus den USA und 36’202 (29 Prozent) aus Kanada stammten. Der Rest der total gespendeten über 8,4 Millionen Dollar(rund 7,7 Millionen Franken) verteilt sich auf andere Länder, darunter auch die Schweiz. Laut der veröffentlichten Daten gingen Spenden von 123 Personen aus der Schweiz ein. Diese Personen spendeten total rund 11'150 Dollar (rund 10'310 Franken).

Was ebenfalls auffällt und für Zündstoff sorgen könnte: Die Email-Adressen von rund ein dutzend Spenderinnen und Spendern endet mit .gov. Das deutet darauf hin, dass einige der Gelder von Regierungsangestellten in den USA stammen. Dazu gehören laut «The Guardian» des US-Justizministeriums, des Ministeriums für Innere Sicherheit, der Nasa, des Federal Bureau of Prisons und eines staatlichen Verkehrsunternehmens. Die Daten enthielten ausserdem eine kanadische Regierungs-E-Mail-Adresse.