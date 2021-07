Vogelsterben in Benken - 123 Stare durch Hagel getötet

Zwei Milane konnten gerettet und in eine Wildvogelpflegestation in St. Gallenkappel SG gebracht werden.

In Benken SG tobte am Sonntag ein starker Hagelsturm, der von zahlreichen News-Scouts festgehalten wurde. Mensch wie auch Tier wurde vom Wetter überrascht. Beispielsweise suchten Vögel Schutz in den Bäumen. Auch ein Schwarm Stare versteckte sich im Geäst. Der Hagelsturm war jedoch zu stark für die Tiere. Die Wildhut fand anschliessend 123 tote Stare sowie zwei tote Milane unter einem Baum, wie «FM1 Today» berichtete. Zwei weitere Milane lebten noch und wurden in eine Pflegestation gebracht.