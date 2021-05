Top-10-Liste - «123456» und «dragon» – ist dein Passwort auch so schwach?

Liebeserklärungen und «password»

Auf den Plätzen 12 bis 14 folgen weitere Wörter wie «iloveyou», «password1» oder «monkey». Laut NordPass können alle Passwörter von Platz 1 bis 14 in weniger als einer Sekunde gehackt werden. Das beliebteste Passwort «123456» sei ausserdem bereits 23’597’311 Mal gehackt worden, so Chad Hammond, Cybersicherheitsexperte bei NordPass.

Schimpfwörter sind beliebt

NordPass stellte die meistbenutzten Passwörter auch in verschiedensten Kategorien zusammen. So zeigt sich, dass «daniel» der am häufigsten verwendete Passwort-Name ist. Er wurde 66’711 Mal verwendet, dicht gefolgt von «michael», der 60’188 Mal und «alexander», der 57’636 Mal benutzt wurde. Der weibliche Name, der am häufigsten benutzt wurde ist «michelle». 43’903 Personen haben diesen Frauennamen als Passwort festgelegt.