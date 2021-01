Coronavirus : 1244 Tote – Deutschland meldet Tages-Höchstwert bei Covid-Todesfällen

Traurige Höchstmarke aus Deutschland: Innert 24 Stunden meldeten die deutschen Gesundheitsämter 1244 Coronavirus-Tote. Der Trend ist auch bei den Neuansteckungen steigend.

Deutschland meldet 1244 Coronavirus-Tote in 24 Stunden.

Die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Todesfälle hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter 1244 neue Todesfälle an das staatliche Robert-Koch-Institut, wie aus den RKI-Zahlen von Donnerstagmorgen hervorgeht. Zudem wurden 25’164 Neuinfektionen gemeldet.

Der bisherige Höchststand von 1188 Toten war am 8. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33’777 zuletzt am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden – darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstagmorgen bei 151,2. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.