Luftbetankungsflugzeuge sollen 13 Millionen Tonnen mikroskopisch kleine Schwefeldioxidpartikel in der Atmosphäre freisetzen. Diese würden die Erdoberfläche an den Polen beschatten.

Wissenschaftler haben einen umstrittenen Plan entworfen, um den Nord- und Südpol wieder einzufrieren und den globalen Thermostat herunterzudrehen. Dafür sollen hochfliegende Jets mikroskopisch kleine Aerosolpartikel in die Atmosphäre sprühen. Diese sollen das Sonnenlicht reflektieren und dadurch die Eiskappen um zwei Grad abkühlen.

Die neue Studie wurde von Wake Smith, der an der Yale University forscht und unterrichtet, geleitet. Der Plan sieht vor, dass 125 militärische Luftbetankungsflugzeuge eine Wolke Schwefeldioxidpartikel in 13 Kilometern Höhe freisetzen. Tun sie dies auf den Breitengraden der Shetland- bzw. Falkland-Inseln, würde die jeweilige Wolke von Höhenwinden langsam in Richtung der Pole getragen und die Erdoberfläche beschatten.