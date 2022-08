Ausbildung: 12’500 Lehrstellen bleiben unbesetzt

Zwischen den Kantonen sind die Unterschiede gross: In Zürich gibt es noch 2271 offene Stellen, in Bern nur 13.

12’500 Lehrstellen blieben zum Lehrbeginn am 2. August unbesetzt. Auch in der Informatikbranche fehlt es an Personal und insbesondere am Nachwuchs.

Der Mangel an Lernenden verstärkt in einigen Branchen den bereits bestehenden Fachkräftemangel.

Am 2. August starteten die ersten Lernenden in ihre Wunschberufe . Doch: Wie die Datenbank des kantonalen Lehrstellennachweises zeigt, sind zu Beginn der Berufslehren schweizweit noch immer 12’596 Stellen unbesetzt. Wie die « SonntagsZeitung » schreibt, sind insbesondere solche Branchen betroffen, die ohnehin schon am Fachkräftemangel leiden. So etwa die Gastronomie, das Baugewerbe und das Gesundheitswesen.

Auch in der Informatikbranche fehle es an Personal und insbesondere am Nachwuchs. In klassischen Berufen sind ebenfalls noch zahlreiche Stellen offen: 590 Lehrstellen zum Kaufmann oder zur Kauffrau sind noch offen, 378 Ausbildungsplätze zum Coiffeur oder zur Coiffeuse, 178 Stellen in der Automobilbranche und ganze 872 Stellen im Detailhandel.