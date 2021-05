Restrisiko bleibt - 129 Menschen in der Schweiz trotz doppelter Impfung mit Corona infiziert

Dem BAG sind bislang 129 Fälle bekannt, in denen sich Geimpfte trotz doppelter Impfdosis mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die Impfkampagne hat in der Schweiz an Fahrt aufgenommen.

In der Schweiz haben am 14. Mai bereits 1,2 Millionen Menschen beide Dosen des Impfstoffes erhalten. Weitere 1,1 Millionen Menschen sind zumindest schon mit einer Dosis gegen das Coronavirus geimpft. Macht insgesamt 2,3 Millionen Menschen, die mindestens eine Dosis erhalten haben.

Allerdings können sich die Geimpften nicht vollumfänglich sicher fühlen. Die Gefahr, am Coronavirus zu erkranken, ist nicht gebannt. Das belegen nun erstmals Zahlen des BAG. Diesem sind 129 Fälle bekannt, in denen sich Personen trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das berichtet die «NZZ am Sonntag» (Bezahltext).