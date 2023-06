Guiness-Buch Eintrag: Dieser Nierenstein ist grösser als eine Niere

Ärzte im südasiatischen Inselstaat Sri Lanka haben einem 62-Jährigen den grössten Nierenstein der Welt entfernt. Das Guinness-Buch der Rekorde habe dies bestätigt, teilte die sri-lankische Armee am Mittwoch mit. Dem Patienten Canistus Coonge war demnach am 1. Juni in einem Militärkrankenhaus in Colombo ein 801 Gramm schwerer Nierenstein herausoperiert worden. Er war damit mehr als fünf Mal so schwer wie die durchschnittliche Niere eines Mannes.