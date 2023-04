13 Frauen beschuldigen Gérard Depardieu der sexuellen Übergriffe

13 Frauen haben dem französischen Filmstar Gérard Depardieu sexuelle Übergriffe und Gewalt vorgeworfen. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des französischen Online-Portals «Médiapart» soll Depardieu die Frauen in den Jahren 2004 bis 2022 «während der Dreharbeiten zu elf Filmen oder Serien» oder im Anschluss sexuell berührt oder sie verbal belästigt haben.

Die Übergriffe seien unterschiedlich schwer gewesen, heisst es in dem Artikel. Demnach berichteten die Frauen unter anderem «von einer Hand in ihrem Höschen, in ihrem Schritt, an ihrem Po oder ihrer Brust», von «obszönen Äusserungen oder manchmal aufdringlichem Grunzen». Diejenigen, die sich beschwerten, wurden demnach immer wieder mit demselben Satz abgefertigt: «Lass gut sein, ist doch Gérard.» Auch einige Zeugen der Vorfälle kommen in dem Artikel zu Wort.