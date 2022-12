Mini-Frühling zerstört Träume von weissen Weihnachten

Während es vergangene Woche verbreitet Minustemperaturen gab – am Sonntagmorgen gab es kaum einen Ort im Land, an dem die Nullgradgrenze überschritten wurde –, ändert sich dies nun in der zweiten Hälfte dieser Woche. Einige freuen sich wohl über mildere Temperaturen , doch weisse Weihnachten sind damit vom Tisch. «Schnee über die Festtage ist dieses Jahr in den niedrigeren Lagen unmöglich», stellt Roger Perret von Meteonews klar.

Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, denn weisse Weihnachten stellen schon seit längerem die Ausnahme dar. Ab Mittwoch werde es wärmer, die Temperaturen erreichen bald wieder zweistellige Werte. «Hinzu kommt durch die milde Südwestlage einiges an Feuchtigkeit, welche als Regen bemerkbar wird», so der Meteorologe.

Skipisten in Gefahr

Gemäss Perret war die typische Wetterlage, bei der sich ein Hoch über den Azoren und ein Tief über Island befindet, Anfang dieses Dezembers genau umgekehrt. Dies habe kalte Luft nach Europa gezogen. Doch damit ist jetzt Schluss. Und die Schneefallgrenze steigt weit in die Höhe: Am Mittwoch und Donnerstag sowie an Heiligabend liegt sie auf knapp 2000 Metern – am Freitag sogar deutlich über 2000 Metern. Für Weihnachten (Sonntag) sieht es aktuell so aus, als werde das Wetter freundlich und mild.