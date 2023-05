St. Gallen: Ehepaar hielt 13 Hunde im eigenen Dreck

Kanton St. Gallen : 13 Hunde leben im Dreck – Veterinäre decken unhaltbare Zustände auf

Ein St. Galler Ehepaar hielt in seiner Zucht zeitgleich 13 Schäferhunde in teils desolaten Zuständen. Zu wenig Platz, verdreckte Zimmer und zu wenig Auslauf – bei einer Kontrolle des Veterinäramts kamen die Missstände im Haus ans Licht. Die beiden wurden nun per Strafbefehl verurteilt.