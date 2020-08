Schweden

Mädchen bei Drive-by-Shooting an Tankstelle erschossen

Südlich von Stockholm hat eine Person aus einem fahrenden Auto Schüsse abgefeuert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

In Schweden ist ein Mädchen im Teenageralter erschossen worden. Sie sei in der Nacht zum Sonntag in der Nähe einer Tankstelle in der Gemeinde Botkyrka bei Stockholm angeschossen worden und später ihren Schussverletzungen erlegen, teilte die Stockholmer Polizei am Vormittag mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes, hat aber noch keinen Verdächtigen festgenommen.