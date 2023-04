Balterswil: Junge Velofahrerin wird von Unbekannten angegriffen – Zeugen gesucht

Eine 13-jährige Velofahrerin war am Montag nach sieben Uhr auf der Lochwiesstrasse in Richtung Balterswil TG unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt. Laut den Aussagen der Jugendlichen gegenüber der Polizei wurde sie im Bereich eines leer stehenden Schweinestalls von einem unbekannten Mann angesprochen.