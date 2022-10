Roche VD : 13-jährige Lana G. wird seit Samstagabend polizeilich gesucht

«Am Samstag, dem 28. Oktober 2022, gegen 22 Uhr verliess die 13-jährige, schutzbedürftige Lana G. das Haus ihrer Familie in Roche. Seitdem hat sie nichts mehr von sich hören lassen», schreibt die Waadtländer Kantonspolizei in einer Pressemeldung. Die bisherigen Abklärungen hätten keine Spur zur Jugendlichen ergeben.

Lana G. wird als 160 Zentimeter gross und schlank beschrieben. Sie hat lange, kastanienbraune Haare, grüne Augen und soll kleine Narben an der Oberlippe und am rechten Wangenknochen haben. Zudem hat sie ein kleines Piercing am linken Nasenloch. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke, ein weißes Oberteil, eine schwarze Trainerhose und weiße «Jordan»-Turnschuhe.