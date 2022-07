Wildhaus SG : 13-Jährige nach Kletterunfall mit Rega ins Spital geflogen

Am Montagnachmittag ist im Klettergarten am Altmann ein 13-jähriges Mädchen gestürzt und hat sich dabei unbestimmt verletzt. Sie wurde darauf ins Spital geflogen.

Das 13-jährige Mädchen startete am Dienstag zusammen mit ihrer Mutter die Kletterroute an der Zwinglipasshütte. Sie beabsichtigten, den Altmann über den Westgrat zu erklettern, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte. Während der Route stürzte das Mädchen kurz nach 13 Uhr. «Gemäss eigenen Angaben hielt sie sich an einem Stein fest, welcher sich löste», heisst es im Communiqué der Polizei.