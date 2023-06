Nach Drogentot von Mädchen (13) – Polizei nimmt drei Männer fest

Eine 13-Jährige ist in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum von Drogen gestorben. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Montag mitteilte, nahm das Mädchen aus Altentreptow zusammen mit einer 15-jährigen Freundin wahrscheinlich in der vergangenen Woche Ecstasy «mit extrem hohem Wirkstoffgehalt». Die 13-Jährige sei am Montag gestorben, zuvor war sie auf der Strasse zusammengebrochen. Die 15-jährige Freundin sei «auf dem Weg der Besserung», erklärte die Polizei. Ein drittes Mädchen (14) befindet sich in einem kritischen Zustand.