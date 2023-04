Laax: 13-Jährige stürzt und prallt gegen Felsen – Mädchen stirbt auf Unfallstelle

Im Skigebiet Laax verunfallte am Montagnachmittag ein Mädchen.

Am Montagnachmittag ist ein Mädchen im Skigebiet Laax ausserhalb der Piste gestürzt und gegen einen Felsen geprallt. Die 13-jährige Britin war am Montag in Begleitung ihres Vaters gegen 15.30 Uhr mit den Skiern im Skigebiet Laax ausserhalb der Piste unterwegs.