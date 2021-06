Wien : 13-Jährige unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und getötet

Am Samstag wurde in Wien die Leiche eines 13-jährigen Mädchens gefunden. Die Polizei verhaftete zwei Männer. Nun sagen die Ermittler: Dem Mädchen wurden Drogen verabreicht, bevor sie sexuell misshandelt wurde.

In Österreich war am Samstag eine 13-Jährige tot aufgefunden worden.

Der 13-Jährigen, die man am Samstag tot in Wien fand, wurde vor dem Tod Ecstasy verabreicht.

Vor ihrem gewaltsamen Tod ist eine 13-Jährige in Wien nach Angaben der Polizei von den mutmasslichen Tätern unter Drogen gesetzt worden, um sie sexuell gefügig zu machen. Bei dem Treffen des jungen Mädchens mit den zumindest zwei Tatverdächtigen in einer Wohnung sei Ecstasy im Spiel gewesen, sagte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag in Wien. Es sei zu «Straftaten gegen die sexuelle Integrität» des Mädchens gekommen.