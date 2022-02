Reinach BL – 13-Jährige verfolgt und sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei Basel Landschaft am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, wurde am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Reinach BL eine junge Frau angegangen und sexuell belästigt. Ereignet hat sich der Vorfall auf Höhe der Bäckerei Grellinger, nachdem die 13-Jährige bemerkt hatte, dass der unbekannte Mann ihr gefolgt war. Der Täter sei anschliessend auf der Therwilstrasse Richtung Therwil geflohen.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der mutmassliche Täter wird als zwischen 50 und 60 Jahre alt beschrieben. Er soll ca. 185 cm gross sein und grau melierte Haare haben. Der Mann trug eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe.