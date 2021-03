Baden-Württemberg (D) : 13-Jährige vergewaltigt – vier Teenager festgenommen

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 19-Jähriger wurden im deutschen Reutlingen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, ein Paar bedroht und verletzt zu haben.

An der Haltestelle Wendlingen im Landkreis Esslingen sollen die Tatverdächtigen die 13-Jährige und ihren Bekannten zum Aussteigen gezwungen und in einem angrenzenden Gewerbepark voneinander getrennt haben.

Wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung einer 13-Jährigen sind in Baden-Württemberg vier Männer festgenommen worden. Zwei der Beschuldigten sollen das Mädchen am Dienstagabend in einem Gewerbepark in Wendlingen vergewaltigt haben, während zwei von ihnen dessen Begleiter bedrohten, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Reutlinger Polizei am Donnerstag gemeinsam mitteilten.