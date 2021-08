Bahnhof Zug - 13-Jähriger bedroht Senioren am Nachmittag mit einem Messer

Der Vorfall hat sich am Montag beim Bahnhof in Zug ereignet.

In der Unterführung beim Bahnhof in Zug hat ein Jugendlicher sein Messer gezückt, weil ein älteres Ehepaar die Buben auf das Fahrverbot in der Unterführung aufmerksam gemacht hatte.

Mitten am Nachmittag ereignete sich letzten Montag ein Vorfall beim Bahnhof in Zug. Ein älteres Ehepaar machte dort in der Unterführung zwei Jugendliche, die mit E-Scootern unterwegs waren, auf das Fahrverbot aufmerksam, das dort gilt. In der Folge kam es zu einem verbalen Disput, wie die Zuger Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden Jugendlichen nahm ein Messer hervor, das er bei sich trug und richtete es gegen das Ehepaar.