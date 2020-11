Ein 13-Jähriger wurde in einer Unterführung in Berlin-Mitte niedergestochen.

Der Angriff ereignete sich in am Samstag um 22:40 Uhr in Berlin-Mitte. Ein 13-jähriger Junge wurde in einer Unterführung niedergestochen. Das schreibt die «Berliner Zeitung». Die Unterführung verbindet den Monbijou-Park und den James-Simon-Park. Ein 22-Jähriger wurde beim Angriff zudem schwer verletzt.