Elsau ZH  – 13-Jähriger landet nach Strolchenfahrt im Spital – der SUV ist Schrott

In Elsau ZH verunfallte am Sonntagmorgen ein 13-Jähriger mit einem entwendeten Auto.

Eine Strolchenfahrt endete für einen 13-Jährigen im zürcherischen Elsau im Spital. Der Teenager kam am Ausgang einer sehr engen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und krachte mit einem entwendeten Auto in eine Pumpstation eines Wasserwerks. «Beim Aufprall hat sich der 13-Jährige unbekannte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden», so Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. Am Auto entstand Totalschaden. Wegen des Unfalls musste die Rickertswilerstrasse bis ca. zwölf Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.