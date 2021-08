Heimertingen (D) : 13-jähriger schiebt Velo über Geleise und wird von Zug getötet

Bei einem tragischen Zugunfall ist in Bayern ein Bub getötet worden. Der Junge hatte trotz geschlossenem Bahnübergang versucht, das Trasse zu überqueren.

Ein 13-Jähriger ist in Bayern von einem Zug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei in Kempten in der Nacht zum Freitag mitteilte, ignorierte der Junge am Donnerstagabend in Heimertingen im Allgäu gegen 19.05 Uhr an einem Bahnübergang die geschlossenen Halbschranken und das Rotlicht. Er schob demnach sein Fahrrad hinter einem wartenden Tankzug über den Bahnübergang.