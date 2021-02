Baden-Württemberg (D) : 13-jähriger Schüler tot am Waldrand gefunden – 14-Jähriger festgenommen

Im deutschen Sinsheim (D) fanden Zeugen die Leiche eines Schülers auf einem Feld am Waldrand. Wenig später konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Dieser ist kaum ein Jahr älter als das Todesopfer.

Ein 13-Jähriger wurde tot am Waldrand in Sinsheim (D) gefunden.

Im baden-württembergischen Sinsheim ist am Mittwoch die Leiche eines 13-jährigen Jungen entdeckt worden. Der Tote wurde am Waldrand in einem Feldgebiet gefunden, wie die Polizei Mannheim mitteilte. In der Nähe des Fundorts sei ein 14-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht stehe, den 13-Jährigen getötet zu haben.