Im Skigebiet St. Stephan in der Nähe von Gstaad verunfallte am späten Donnerstagabend ein 13-jähriger Skifahrer. Er war zusammen mit weiteren Personen auf der Abfahrt vom Parwengesattel in Richtung Lengebrand unterwegs. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.