Männedorf ZH 13-Jähriger von Lieferwagen erfasst und schwer verletzt

In Männedorf kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Lieferwagen. Ein 13-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am Dienstagabend fuhr ein 13-Jähriger auf dem Trottoir der Allenbergstrasse in Männedorf ZH.

Am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr fuhr ein 13-Jähriger auf dem Trottoir der Allenbergstrasse abwärts Richtung Uetikon am See ZH. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wechselte er vom Trottoir auf die Fahrbahn. Dabei wurde der Teenager von einem in gleicher Richtung fahrenden Lieferwagen erfasst.