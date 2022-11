13-Jähriger will Auto einparken und fährt seine eigene Mutter um

Pedal verwechselt : 13-Jähriger will einparkieren und fährt seine eigene Mutter nieder

Erst fuhr der 13-jährige Bub am Steuer mit dem Fahrzeug in seine Mutter…

Ungewöhnlicher Zwischenfall in einer Wiener Tiefgarage: Als die Berufsrettung am Donnerstagnachmittag in der Garage eintraf, lag eine 45-jährige Mutter mit Schmerzen und Prellungen am Boden. Die Mutter hatte mutmasslich ihrem 13-jährigen Sohn erlaubt, ihr Auto einzuparkieren. Doch dieser verwechselte dabei das Bremspedal mit dem Gaspedal – und erfasste dabei seine eigene Mutter.