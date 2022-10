Todesflug Rio–Paris : «13 Jahre warten ist unmenschlich» – Prozess gegen Air France und Airbus

Am Montag begann nun der Prozess gegen Airbus und Air France wegen fahrlässiger Tötung.

Im Prozess sind 500 Nebenkläger angemeldet – er soll bis am 8. Dezember dauern.

Mehr als 13 Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine von Rio de Janeiro nach Paris mit 228 Todesopfern hat in Paris ein Prozess gegen Airbus und Air France wegen fahrlässiger Tötung begonnen. «Wir wollen, dass Air France eingesteht, bei der Ausbildung der Piloten Fehler gemacht zu haben», sagte Ulrich von Jeinsen, der mehrere Hinterbliebene der Opfer vertritt, am Montag zum Prozessauftakt in Paris.