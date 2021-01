Bund übernimmt Kosten : 13 Kantone wollen Corona-Massentests

Der Bundesrat hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass der Bund die Kosten für regelmässige Massentests übernimmt. Über ein Dutzend Kantone wollen bis jetzt mitmachen.

«Wir planen ein ähnliches Vorgehen», sagt ein Sprecher des Kantons Zürich. Zurzeit arbeite man an der konkreten Umsetzung. Auch der Kanton Aargau will «so schnell wie möglich» regelmässige Massentests durchführen, ebenso Appenzell Ausserrhoden: Der Kanton hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Projekt vorantreiben soll , wie die Zeitung weiter schreibt. Regelmässige Tests in Altersheimen, Schulen oder Betrieben sollen in anderen Kantonen folgen.