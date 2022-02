Indien : 13 Mädchen und Frauen fallen in einen Brunnen und stürzen in den Tod

An einer Hochzeitsfeier im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh kam es zu einem unfassbaren Drama. Eine Brunnenabdeckung ist eingebrochen. 13 Menschen starben.

Die Abdeckung des Brunners ist eingebrochen. 13 Mädchen und Frauen stürzten in der Folge in den Tod.

Sieben Frauen und sechs Mädchen sind während einer Hochzeitsfeier in Nordindien in einen Brunnen gestürzt und gestorben. Die Opfer sassen am Mittwoch auf einer Eisenplatte, die den Brunnen abdeckte, als diese nachgab, sagte der Polizeibeamte Akhil Kumar am Donnerstag in Kushinagar im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die jüngsten Opfer waren ein und zehn Jahre alt.